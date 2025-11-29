Зарипова: Татарстан входит в тройку российских регионов с самым низким уровнем бедности

Сегодня Республика Татарстан входит в тройку российских регионов с самым низким уровнем бедности: около 3,8% населения республики имеют доходы ниже прожиточного минимума. Опережают Татарстан лишь Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. Об этом рассказала «Интерфаксу» министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Она подчеркнула, что одним из эффективных инструментов снижения бедности является социальный контракт.

«Договор заключается на поиск работы с ежемесячным пособием, ведение личного подсобного хозяйства, предпринимательскую деятельность, самозанятость. В зависимости от вида социального контракта заявители могут получить до 350 тыс. рублей», – отметила она.

По словам министра, семьи активно используют эту меру поддержки: они открывают швейные мастерские, ателье по ремонту и пошиву одежды и находят другие возможности для развития. На 20 ноября текущего года заключено порядка 4,4 тыс. социальных контрактов.

Эльмира Зарипова также сообщила, что по итогам октября 2025 года «по результатам действия соцконтракта у 83% участников повысился среднедушевой доход, а у 66% доход превысил величину прожиточного минимума». Она уточнила, что, хотя участники еще не полностью вышли из ситуации малообеспеченности, доходы растут, что свидетельствует о положительном эффекте программы.

Особое внимание уделяется многодетным семьям: участниками 511 контрактов стали представители многодетных семей.

Программа софинансируется: в 2025 году на социальные контракты направлено 522 млн рублей из бюджета Российской Федерации и 378 млн рублей из бюджета Республики Татарстан.

Эльмира Зарипова отметила, что республика благодарна федеральному правительству за участие и видит положительные результаты использования этого инструмента.