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Общество 28 сентября 2026 10:03

Зарипова: социальные вопросы остаются в числе ключевых задач Татарстана

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Вопросы социальной адаптации ветеранов СВО, поддержки их семей и трудоустройства остаются среди приоритетных направлений социальной политики Татарстана. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова перед ежегодным посланием Раиса Татарстана Государственному Совету РТ.

По словам Зариповой, задачи, которые озвучит Рустам Минниханов, станут основой для дальнейшей работы органов власти, в том числе при подготовке нормативных документов и принятии практических решений.

«Все те задачи, которые сегодня озвучит Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, – это то основное, что ляжет и в нормативные документы, и в практические решения по результатам реализации Послания», – отметила министр.

#ПосланиеМинниханова2026
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