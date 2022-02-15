Минтруд РТ рассказал об увеличении выплат беременным и детям от 8 до 17 лет

В 2022 году нуждающиеся беременные женщины и единственные родители детей в возрасте от 8 до 17 лет начнут получать выплаты в увеличенном размере. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ.

«С 1 июля 2021 года есть новые выплаты по линии Пенсионного фонда. Нуждающиеся беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности – с 6 до 12 недель, получают ежемесячное пособие в размере 50% прожиточного минимума – 5862 руб. Одновременно введено новое пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Право на пособие имеет единственный родитель ребенка, если размер его дохода не превышает величину прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия в 2022 году составит 5216 руб., или 50 % от величины прожиточного минимума на ребенка.

Как пояснили в пресс-службе Отделения ПФР по РТ, размер выплат изменился в связи с увеличением прожиточного минимума на ребенка и прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2022 году.