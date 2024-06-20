Зарипова рассказала, как многодетным семьям Татарстана оформить льготы

Единая форма удостоверений для многодетных семей разрабатывается сейчас в России. Для оформления льгот семьям из Татарстана при рождении третьего ребенка нужно обратиться в отдел социальной защиты. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Для получения льгот нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства. Достаточно предоставить свидетельства о рождении детей. Если доходы семьи ниже прожиточного минимума, то такая семья может претендовать на меры соцподдержки по линии Социального фонда, оформить единое пособие на детей до 17 лет», – сказала она.

Многодетные семьи Татарстана пользуются разными мерами поддержки. Это 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах нормы площади и нормативов потребления, субсидии на лекарства на детей в возрасте до шести лет и субсидии на проезд для детей. Также мерами социальной поддержки в Татарстане пользуются многодетные семьи, где есть приемные дети.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Для поддержки семей с детьми и семей, планирующих прибавление, реализуется национальный проект «Демография» и действует комплексная система поддержки на федеральном и региональном уровне.