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Общество 17 июля 2025 13:50

Зарипова: Работодатели Татарстана нуждаются в привлечении иностранной рабочей силы

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В Татарстане работодатели нуждаются в привлечении иностранной рабочей силы. Об этом на 11-м заседании Государственного Совета РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня мы видим, что очень высока потребность работодателей. По данным Всероссийского портала „Работа России”, по республике потребность составляет 45 тыс. вакансий», – сообщила министр.

Такую потребность невозможно закрыть только за счет внутренних трудовых ресурсов, отметила Эльмира Зарипова.

«Определенное значение в удовлетворении потребностей работодателей имеет привлечение иностранной рабочей силы. Сегодня мы видим, что трудовую деятельность осуществляет порядка 50 тыс. мигрантов. У нас только действующих патентов более 38 тыс.», – отметила она.

#министерство труда занятости и социальной защиты рт #госсовет рт #мигранты
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