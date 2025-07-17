Зарипова: Работодатели Татарстана нуждаются в привлечении иностранной рабочей силы

В Татарстане работодатели нуждаются в привлечении иностранной рабочей силы. Об этом на 11-м заседании Государственного Совета РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня мы видим, что очень высока потребность работодателей. По данным Всероссийского портала „Работа России”, по республике потребность составляет 45 тыс. вакансий», – сообщила министр.

Такую потребность невозможно закрыть только за счет внутренних трудовых ресурсов, отметила Эльмира Зарипова.

«Определенное значение в удовлетворении потребностей работодателей имеет привлечение иностранной рабочей силы. Сегодня мы видим, что трудовую деятельность осуществляет порядка 50 тыс. мигрантов. У нас только действующих патентов более 38 тыс.», – отметила она.