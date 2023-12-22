Зарипова про аборты: «Запрещать невозможно!»

«Мы понимаем, что запрещать невозможно! Если у частной клиники есть лицензия, если соответствующим образом соблюдаются все этапы проведения этой операции безусловно она имеет место быть, а выбор всегда за женщиной». Так прокомментировала тему с запретом абортов министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Спикер также добавила, что в каких-то ситуациях такое решение принимается по медицинским показателям, но есть случаи частные, когда женщина сама делает этот выбор.

«Наша задача – помочь и поддержать, чтоб этот выбор был осознанным. К сожалению, мы видим сегодня, когда необдуманный шаг в раннем возрасте, молодом возрасте привел к тому, что женщина, потом придя к осознанному желанию материнства, уже не смогла это реализовать. И мы часто встречаемся с такими ситуациями, но Министерство здравоохранения работает над этой темой», — комментирует Зарипова.

При этом в частных клиниках ведомства настаивают на введении «недели тишины»: то есть женщине не должны делать «все сразу», а обязаны дать время. При этом в случае согласия клиникой должны соблюдаться все этапы проведения процедуры не только по медицинской, но и по социально-психологической составляющей.

«С этим мы с системой здравоохранения сейчас активно работаем. И туда выходят представители наших учреждений, социального фонда. Мы смотрим, есть ли причина, связанная с малой обеспеченностью, чем государство может помочь», — объяснила Зарипова.

Она добавила, что цель государства – рассказать женщине о мерах социальной поддержки, мерах поддержки во время беременности и после рождения ребенка.

«Ну и, конечно, мы сегодня работаем вместе с духовенством, когда привлекаем и вторую сторону, потому что всегда у ребенка есть мама и папа, и решение не может быть без папы. Ведь мы знаем истории, когда решение приняла женщина и даже не обсудила его с папой», – уточнила министр.

Спикер также отметила, что, касаясь таких тем, важно акцентировать внимание не только на ответственном материнстве, но и на ответственном отцовстве.