Зарипова: Мы обратились к каждому предприятию РТ, и число вакансий увеличилось

С начала марта число вакансий на рынке труда в Татарстане увеличилось с 38 тыс. до 54,9 тыс. Причины такого роста в условиях санкций объяснила на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Я полагаю, что увеличение числа вакансий связано с тем, что в последние три недели мы постучали в дверь каждого предприятия, каждого работодателя. У них есть обязанность с 1 января зарегистрироваться на портале „Работа в России“. Одно дело — предприятия зарегистрировались, а второе — мы начали четко мониторить вакансии, кому они подходят. Если людям с инвалидностью, то ставиться определенная „галочка“, мы это перепроверяем. Уровень оплаты труда тоже смотрим, жестко реагируем на обращения, которые поступают от граждан с инвалидностью», — сказала она.

Так, в Минтруд РТ поступают обращения от инвалидов, которые сообщают о недостоверных данных от предприятий. К примеру, вакансия была заявлена, но когда человек пришел к работодателю, оказалось, что ее нет. Поэтому республиканское ведомство четко отслеживает правильность данных на портале «Работа в России».

«Мы ситуацию жестко мониторим. Правительство весь комплекс мер по поддержке приняло, деньги определены, мероприятия определены. Число вакансий выросло, потому что мы их все (предприятия — примеч. Т-и) потрясли очень хорошо», — сказала она в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Спикер пояснила, что сокращение числа вакансий на некоторых коммерческих ресурсах сейчас объясняется тем, что работодатели делают свой выбор в пользу государственного ресурса.

«Работодатель понял, что если хочет рассчитывать на какую-то поддержку, то надо зарегистрироваться на едином государственном ресурсе „Работа в России“», — заключила Зарипова.