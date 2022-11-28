Зарипова объяснила, почему смертность в Татарстане превышает рождаемость

В Татарстане по данным с января по август родились почти 24,1 тысячи человек, а умерли –30,2 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения составила более 6,1 тысячи человек, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в интервью РИА Новости.

Такие показатели Зарипова объяснила тем, что с 2017 года в РТ, как и в целом по России, рождаемость находится под влиянием негативных факторов. «Уменьшение количества женщин (провал 1990-х), увеличение возраста женщин при рождении детей, желание построить карьеру – все это привело к тому, что сегодня мы вынуждены констатировать: численность населения в Татарстане, к сожалению, имеет отрицательную тенденцию», – отметила она.

При этом министр подчеркнула, что в этом году показатели все же лучше, чем годом ранее – тогда за аналогичный период убыль составила почти 9 тыс. человек.

«Так что, в этом году этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года более, чем на 30%. И мы планируем в ближайшие годы все-таки выйти на положительные цифры», – заключила она.