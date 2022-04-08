Зарипова объяснила, как уход западных компаний отразился на рынке труда Татарстана

На рынке труда Татарстана сейчас достаточно стабильная ситуация. Она не отличается кардинально от данных на 1 марта. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Как только Россия попала под санкционное давление, в масштабах страны был создан оперативный штаб под эгидой Правительства РФ. Аналогичный штаб под эгидой Президента РТ был создан в республике. Созданы несколько рабочих групп, которые работают по отраслям промышленности, сельского хозяйства, ценообразования на продукты питания, а также рынку труда», - сказала она.

Зарипова отметила, что в настоящее время в республике в качестве безработных числится 10 272 человека. Из них порядка 20 % - те, кто официально нигде не числился, был занят на «сером» рынке. Если в прежние кризисы 2010 или 2015 годов на рынке труда республики на одно место претендовали по два-три безработных, то сегодня на одного безработного приходится до шести вакансий. В целом работодатели заявили сведения о 61 тыс. вакансий.