Зарипова объяснила, как татарстанцам обучиться востребованным профессиям

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Бесплатно обучиться востребованным на рынке труда профессиям могут жители Татарстана. Кто именно может подать заявку на обучение и где это можно сделать, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Чтобы жители Татарстана быстрее нашли себя на рынке труда, Минтруд реализует различные программы переобучения бесплатно. Для этого необходимо обратиться в службу занятости лично или на портале „Работа в России“. Бесплатно обучиться востребованным на рынке труда профессиям могут люди 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста, родители, которые осуществляют уход за ребенком, женщины воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, инвалиды, участники СВО и члены их семей, а также молодежь в возрасте до 35 лет», — сообщила она.

По нацпроекту «Демография» в 2023 году обучение в регионе прошли более 8,2 тыс. человек. Доля трудоустроенных, сохранивших занятость после окончания обучения, составила 84 %. Наиболее востребованными направлениями обучения стали IT-сфера, интернет-маркетинг, педагогика и дошкольное образование, кадровое администрирование, психология и другие.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».