Зарипова объяснила, как предприятиям при трудоустройстве молодежи получить господдержку

В этом году государство делает упор на обеспечение занятости молодых людей в возрасте до 30 лет. Предприятия, трудоустраивающие молодых людей, получают господдержку. Об этом сообщила в интервью «Татар-информу» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Для молодых людей реализуется системная поддержка, раньше таких программ не было. Сейчас поддерживаются работодатели, трудоустраивающие молодых людей», — сказала она.

Работодатель будет поддержан в том случае, если он трудоустроил гражданина, который был сокращен в этом году. Через Фонд социального страхования такой работодатель может получить субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов, по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства гражданина.

Еще одна особенность — превентивная программа для граждан, которые попали под сокращение и увольнение в связи с ликвидацией организации.

«В республике реализуются мероприятия, направленные на поддержку занятости в сложившихся условиях давления, в которых находится Российская Федерация. Это организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости, и поддержка работодателей по частичной оплате труда, когда они организуют временную занятость для работников, находящихся под угрозой увольнения», — отметила Зарипова.

О профессиях будущего, востребованных и высокооплачиваемых специальностях на рынке труда, а также о новых мерах поддержки для молодежи читайте в большом материале «Татар-информа».