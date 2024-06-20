Зарипова объяснила, как подросткам из Татарстана найти работу на лето

Подростки из Татарстана, желающие подработать во время летних каникул, могут обратиться в службу занятости или разместить резюме на портале «Работа в России». Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

«Молодые люди могут посмотреть на портале „Работа в России“, какие вакансии есть на рынке труда на летний период. Подростку должно быть не менее 14 лет. В возрасте от 14 до 15 лет возможное время работы подростка составляет четыре часа, от 15 лет — не более пяти часов в день, от 16 лет — не более шести часов в день», — отметила она.

По словам министра, благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова помимо непосредственной оплаты труда по месту трудоустройства подростку доплачивается 1,6 тыс. рублей из бюджета.

Руководитель Минтруда РТ уверена, что работа летом помогает молодым людям наладить коммуникативные навыки и определиться с будущей профессией. Предполагается, что всего за летний период в республике будет трудоустроено 12 тыс. подростков.