Зарипова об IT-сфере: «Наблюдается перегрев рынка»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» дала юным жителям республики рекомендации, на кого именно им стоит идти учиться с учетом перспектив последующего трудоустройства.

«Если есть возможность, то желательно получить рабочую профессию. Они всегда востребованы, у нас сегодня только на рынке труда порядка 1,5 тыс. наладчиков», — заметила министр, уточнив, что это не просто наладчики, а операторы станков с программным управлением.

Кроме того, Зарипова посоветовала выбирать «инженерные профессии», напомнив о мощном промышленном потенциале республики. Также она упомянула специальности, связанные с здравоохранением, образованием и сельским хозяйством. Во всех этих сферах, по ее словам, имеется большая потребность в специалистах.

По просьбе ведущего глава Минтруда отдельно остановилась на ситуации в IT-сфере. «Свободные места есть, у нас около 400 вакансий для айтишников. Но уже сегодня у нас более 4 тыс. резюме. Наблюдается перегрев рынка <…>», — констатировала она. По ее оценке, востребованы IT-специалисты, занимающиеся конкретной отраслью.

«Сейчас мы уже не говорим о сисадминах, а говорим об архитекторах программных систем. Эта отрасль сейчас как никогда нуждается в импортозамещении, все платформы должны быть на отечественных ресурсах», — добавила Зарипова.