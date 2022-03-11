Зарипова назвала самые высокооплачиваемые отрасли в Татарстане

Наиболее высокие заработные платы на рынке труда Татарстана встречаются в сфере нефтедобычи, обрабатывающей промышленности, финансовом и it-секторе. Об этом «Татар-информу» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Высококвалифицированные специалисты всегда зарабатывают больше, но есть и более высокооплачиваемые отрасли. Это нефтедобывающая отрасль, сфера добычи полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, финансовый и it-сектор. К сожалению, к низкоотраслевой дифференциации относится лесное хозяйство. Долгое время отрасль сельского хозяйства отставала от средних показателей по республике, но в последние три года мы наблюдаем позитивную динамику. Уровень механизации и цифровизации сельского хозяйства сейчас высок, также как и производительность труда. Безусловно, это влияет на уровень оплаты труда», — сказала она.

Спикер отметила, что средний размер зарплаты по представленным работодателями вакансиям в Татарстане сейчас составляет около 40–50 тыс. рублей. В разных отраслях зарплаты разные, где-то они составляют 30 тыс. рублей, у работников бюджетной сферы они могут быть меньше, но в любом случае не ниже минимального размера оплаты труда.