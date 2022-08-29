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Ру Тат
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Общество
29 августа 2022  20:38
Наталья Рыбакова

Зарипова назвала самые высокооплачиваемые отрасли Татарстана

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На сегодняшний день на рынке труда Татарстана имеются свободные вакансии в сферах здравоохранения и строительства, а также в промышленном производстве. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сегодня в прямом эфире Центра управления регионом РТ.

«Осенью завершается уборочная кампания, сжимается отрасль сельского хозяйства. В то же время мы видим большую потребность в кадрах в таких отраслях, как здравоохранение и строительство. Стройка в течение года всегда требует рабочие руки», — отметила министр.

«Безусловно, сегодня мы видим большую потребность в специалистах в образовании в связи с началом учебного года, а также на предприятиях транспорта и в учреждениях культуры», — добавила спикер.

По оценке Зариповой, самую высокую потребность в кадрах на сегодняшний день испытывают промышленные предприятия, обрабатывающая отрасль, машиностроение и нефтехимия, нефтепереработка и добыча полезных ископаемых. 

При этом самая высокая зарплата — на предприятиях обрабатывающей промышленности, нефтехимии и нефтепереработки, в IT-сфере и строительстве.  

#Эльмира Зарипова #уровень зарплат
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