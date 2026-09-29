Зарипова назвала имена самых пожилых жителей Татарстана

Самой пожилой жительнице Татарстана исполнилось 107 лет. Об этом на брифинге, посвящённом реализации мер социальной защиты граждан пожилого возраста в республике, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Самая старшая долгожительница республики – Мухтарама Хаертдиновна Хаертдинова из Ютазинского района. Она родилась 2 апреля 1919 года и сейчас ей 107 лет.

Также среди самых возрастных жителей Татарстана – Клавдия Михайловна Пустобаева из Елабужского района, родившаяся 1 сентября 1919 года, и Александр Павлович Липатов из Пестречинского района, родившийся 5 ноября 1919 года. Им 107 и 106 лет соответственно.

По данным, представленным на брифинге, на 18 сентября 2026 года в Татарстане насчитывалось 335 жителей в возрасте 100 лет и старше. Для сравнения, в 2023 году их было 211, а в 2024-м – 233. Таким образом, за три года число столетних жителей республики выросло на 58,8%.

Кроме того, граждане старше трудоспособного возраста составляют 23% населения Татарстана.