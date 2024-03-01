Зарипова: Из послания Путина получены ответы на важные вопросы, касающиеся каждой семьи

Из послания Президента России Владимира Путина получены ответы на актуальные вопросы, которые касаются каждой семьи. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на заседании экспертного клуба «Волга».

«Все ракурсы семьи в послании нашли свое отражение. Было сказано, что для молодых семьей нужно построить большое количество университетских кампусов, чтобы у них были возможности с детьми учиться и получать образование», — сказала глава Минтрудсоцзащиты.

По ее словам, важный аспект в послании — здоровье семьи. Для этого планируется ремонт женских консультаций, строительство перинатальных центров и повышение семейных доходов, уточнила спикер.

Зарипова подчеркнула, что особенно важна позиция Президента России по многодетным семьям. «Многодетная семья должна стать трендом в России, нормой жизни. В то же время мы понимаем, что уровень бедности в многодетных семьях достаточно высок. Поэтому и поставлена задача по его снижению. Это значит, что будет системная поддержка многодетных семей», — отметила она.

Самое главное, что все программы, связанные с поддержкой семей, подкреплены финансово, названы конкретные суммы, добавила министр. Так, например, продлен материнский капитал, сохраняется семейная ипотека, продолжится реализация программ по строительству жилья и социальной инфраструктуры, по развитию системы образования.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было оглашено 29 февраля (с ним можно ознакомиться по ссылке). Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. В нем, в частности, были анонсированы новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». Подробнее о содержании речи главы государства можно прочитать в материале «Татар-информа».