Зарипова: Если ты чего-то хочешь добиться в жизни – счастье в труде

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы» рассказала о своей семье, а также о мерах поддержки, которые реализуются в республике.

«У нас очень крепкая, дружная семья. И папа, и мама родились в многодетных семьях. Традиционно Новый год отмечаем у нас – это обязательная традиция. Есть и свои семейные блюда – всей семьей готовим эчпочмаки, губадию», – поделилась министр.

Основные семейные ценности ей передали бабушки и дедушки – это уважение к старшим, внимание, забота, уважение к труду. «Если ты чего-то хочешь добиться в жизни – счастье в труде», – подчеркнула Зарипова.

На выборы глава профильного ведомства ходила со своими двумя сыновьями. На данный момент ввиду возраста они не имеют право голоса, однако для них интересен сам избирательный процесс.

«Они очень активные, гордятся страной и тем, что родились в Татарстане. Воспитываю их патриотами», – отметила Эльмира Зарипова.

Она напомнила, что на данный момент в республике насчитывается более 52 тыс. многодетных семей, их количество за 10 лет увеличилось в два раза. Это происходит благодаря тому, что сегодня на системной основе решаются их проблемы.

Рассказала Зарипова и о мерах поддержки семей бойцов СВО, в том числе единовременной денежной выплате в 20 тыс. рублей, единовременной выплате семьям бойцов батальонов «Алга» и «Тимер» – 300 тыс., двум категориям контрактников также единовременно перечисляют по 305 тыс. рублей. Также помогают и пожилым родителям бойцов специальной военной операции.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).