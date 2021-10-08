Зарипова: Думаю, наши жители услышат Президента РТ и примут решение о вакцинации

Вакцинация населения поможет создать «санитарный щит». Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова после завершения 25-го заседания Госсовета, на котором Президент республики Рустам Минниханов выступил с Посланием парламенту.

«Президент Татарстана поднял вопрос о вакцинации, то есть мы должны создать санитарный щит. Учитывая, что у нас основная доля среди заболевших приходится на людей пожилого возраста, думаю, наши пожилые жители услышат посыл, который прозвучал от Президента, и примут решение о вакцинации», — сказала Зарипова.

Министр заметила, что медицинские услуги должны быть доступными, а та помощь, которая оказывается, должна быть качественной и эффективной, особенно в период пандемии.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету подчеркнул, что вакцинация — это единственный способ борьбы с пандемией. «В этом году Правительством страны выделено 2 млрд рублей на борьбу с распространением опасных инфекций. Казань вошла в список девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта „Санитарный щит“. Будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу — аэропортах „Казань“ и „Бегишево“. Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам», — отметил он.