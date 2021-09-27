Минтруд Татарстана запустил челлендж #Деньпожилых2021

В Татарстане был запущен челлендж #Деньпожилых2021. Все желающие могут присоединиться к акции, сделав фото со своими бабушками и дедушками и выложив его в соцсетях, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Старт акции дала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, которая опубликовала фото с долгожительницей из Татарстана Сагдатбану Зиганшиной.

«Это архивное фото. На нем министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в гостях у Зиганшиной Сагдатбану Мухаматзяновны, ей 25 сентября исполнилось 105 лет. Пожилая женщина проживает в Высокой Горе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники акции должны указать хештег #Деньпожилых2021 и отметить аккаунт @mtsz_rt. Также рекомендуется пригласить к участию в акции друга.