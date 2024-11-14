Зарипова: Число получателей мер соцподдержки в Татарстане снижается

Число людей в Татарстане, которые находятся на грани бедности, сокращается. Об этом на форуме «РОСТКИ» заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Глава ведомства отметила, что оценка бедности дается в рамках государственной статистики по итогу года, поэтому о точных показателях за 2024 год можно будет говорить только в апреле 2025 года. Однако, «они явно будут позитивными».

«Это мы видим даже по числу получателей мер социальной поддержки. Поскольку они выплачиваются адресно с учетом доходов населения, их имущественного положения, мы видим по отдельным мерам социальной поддержки идет снижение числа получателей», - подчеркнула Зарипова.

Она также отметила, что об этом говорит количество предлагаемых на рынке труда вакансий. Так, на одного безработного в среднем приходится 12 вакансий. Республика входит в число лидеров по уровню оплаты труда в ПФО, в среднем она составляет 70 тысяч рублей.

«У нас сегодня на рынке при 3 тысячах безработных 43 тысячи, а в отдельные месяцы до 50-56 тысяч предложений мы в этом году фиксировали. Это тоже говорит о том, что те социальные сообщества, то есть те люди, которые хотят работать, могут работать и, безусловно, мотивированы, конечно же, могут найти работу», - заключила министр.