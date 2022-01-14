Зарипова: Благодаря адресным мерам поддержки в РТ растет количество многодетных семей

Жители Татарстана пользуются 32 федеральными и 53 республиканскими мерами соцподдержки. Всего в 2021 году ими воспользовались 1,4 млн человек, в том числе 1 млн человек получили региональные выплаты. Большинству из них социальная помощь была оказана адресно, сообщила на итоговой коллегии Минтруда РТ глава ведомства Эльмира Зарипова.

«На меры социальной поддержки в 2021 году по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ направлено 22,8 млрд рублей, в том числе 11,2 млрд рублей из федерального и 11,6 млрд рублей из регионального бюджета», — сказала она.

Малоимущим и многодетным семьям в республике предоставляется ежемесячная федеральная выплата на первого ребенка в возрасте до трех лет и ежемесячная федеральная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно. Согласно данным на конец года, такими мерами поддержки воспользовались родители более 48 тыс. детей.

Зарипова сообщила, что единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей из бюджета республики получают сельские жительницы в возрасте до 25 лет при рождении первенца и в размере 100 тыс. рублей — женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка. Ежегодно такими мерами поддержки пользуются около 2 тыс. женщин.

Кроме того, малоимущие многодетные семьи из Татарстана, воспитывающие пять и более детей, ежемесячно получают выплаты и стопроцентную компенсацию платы за детский сад. Семьи, воспитывающие малышей до трех лет, с доходами ниже прожиточного минимума получают сертификаты на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей в год. За счет бюджета республики малоимущие семьи при рождении детей получают подарочные комплекты для новорожденных. Реализация всех этих мер оказала положительное влияние на демографию региона.

«В республике наблюдается рост числа многодетных семей. За десять лет их количество выросло на 66% — с 24 тыс. до 40 тыс. семей. Доля рождений вторых детей сохраняется на уровне 38%. Наблюдается рост рождений третьих и последующих детей на 2% ежегодно, и как раз они нам дают число многодетных семей», — отметила Зарипова.

Спикер проинформировала, что в этом году в республике в целях повышения авторитета семьи и престижа родительского труда учреждена новая государственная награда — медаль «Родительская доблесть» для семей, воспитывающих семь и более детей.