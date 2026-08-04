Зарипова: Без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Развитая экономика Татарстана является фундаментом для сильной социальной политики в республике. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на форуме «Работаем на результат!».

«Безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы. Потому что всё, что складывается из налогов, идет потом на помощь конкретным семьям: многодетным, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, где растет, как я уже сказала, не один малыш», – подчеркнула глава ведомства.

По словам министра, налоговые поступления направляются не только на поддержку родителей, но и на заботу о старшем поколении.

«Сегодня в республике каждый четвертый житель – это человек, который относится к старшему поколению. И сегодня мы видим развитие двух программ в интересах старшего возраста: программы „Активное долголетие“ и программы, направленной на оказание долговременного ухода тем пожилым людям, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи», – отметила она.

Зарипова добавила, что все эти вопросы обсуждаются в рамках народных программ. На предстоящем отчетно-выборном форуме будут подведены итоги программы, принятой пять лет назад, и сформированы заделы на новую пятилетку исходя из первоочередных запросов жителей республики.