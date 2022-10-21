Зарипов: Южный обход села Сокуры решит проблему «ужасных» пробок в сторону Казани

В Лаишевском районе ведется проектирование дороги «Южный обход села Сокуры» с увеличением полос движения до четырех. Предполагается, что эта дорога решит проблему пробок в сторону Казани. Сейчас ведется проектирование будущей дороги, рассказал глава муниципалитета Ильдус Зарипов в прямом эфире на площадке ЦУР РТ.

«На сегодняшний день самый проблемный участок в селе Сокуры. Мы сами ездим, по работе часто приходится бывать в Казани. Туда и обратно ужасная пробка. Мы это все понимаем. Самое главное, сегодня уже есть решение о строительстве южного обхода Сокуров. В настоящее время ведется проектирование, строительство начнется в 2023 году», — сообщил глава района.

Отметим, что первый этап строительства обхода включает в себя реконструкцию дороги до села Державино.

После строительства дороги в обход Сокуров длиной 6 км начнется реконструкция дорог с 20-го по 43-й километр — от развязки международного аэропорта «Казань» до поворота в Лаишево. Эти работы включены в пятилетний план, завершить их планируется к 2027 году.