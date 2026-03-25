Зарипов выразил надежду о создании лиги ветеранов КХЛ

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поделился идеей создания ветеранской лиги КХЛ после завершения матча легенд между «Ак Барсом» и «Трактором» в Казани.

«Скажу честно, никто не ожидал, что придёт столько зрителей. Они подарили нам эмоции прошлого. С первых шагов на льду переносился в чемпионские сезоны, когда арена гнала нас вперёд.

Будем смотреть, на самом деле, мыслей много. Может быть, даже получится создать ветеранский турнир среди клубов КХЛ. Пошагово будем действовать. Хотели провести турнир между трёхкратными чемпионами — «Металлургом», ЦСКА и «Ак Барсом», потом решили проводить ветеранские матчи между командами, которые играют друг с другом в плей-офф», – приводит слова Зарипова «Чемпионат»

Со слов Даниса Зарипова, данная идея предварительно обсуждалась с вице-мэром города и президентом челябинского клуба. По мнению экс-капитана казанского «Ак Барса», дебютный матч между ветеранами удался и в данном проекте заинтересованы обе стороны.

Также Зарипов рассказал, что турнир легенд хоккея будет складываться по аналогии с плей-офф КХЛ. Следующий матч между ветеранами состоится после второго матча между «Ак Барсом» и «Трактором» – 26 марта.

Дебютный матч легенд прошел 24 марта в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» с участием бывших игроков татарстанской команды: Даниса Зарипова, Алексея Чупина, Михаила Глухова, Василия Токранова и других.