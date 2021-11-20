Зарипов стал вторым снайпером отечественного хоккея

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов вышел на второе место в списке лучших снайперов отечественного хоккея.

Сегодня Данис отметился заброшенной шайбой в победном выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» (3:2ОТ). Этот гол стал для нападающего 429-м в чемпионатах России.

Таким образом, Зарипов обогнал легендарного Бориса Михайлова (428) и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории отечественного хоккея. Возглавляет этот список старый друг Даниса Сергей Мозякин, на счету которого 556 шайб.

В регулярных чемпионатах Зарипов забросил 354 шайбы, еще 75 раз он отличился в плей-офф. 290 голов Зарипов забил в составе «Ак Барса», 124 – за «Металлург», 15 шайб – за «Мечел».

Добавим, что в рамках чемпионатов союзных первой и второй лиг бомбардиры казанского СК им.Урицкого Сергей Столбун и Геннадий Столбун забили соответственно 582 и 556 шайб.