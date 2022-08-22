Зарипов – Рустаму Минниханову: «Обещаний на сей раз не будет, будем доказывать делом»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал Президенту Татарстана Рустаму Минниханову о готовности казанского клуба к старту нового сезона в КХЛ. Сегодня в Казани прошла традиционная встреча «барсов» с руководителем республики.

«Традиционно выражу от всего коллектива слова благодарности за внимание к команде. В ключевых моментах вы всегда рядом с нами. Ребята все готовятся по полной, все условия на пять. Питание хорошее (смеется). Все чувствуют себя великолепно. Домашний турнир («Кубок Танэко» - прим. ред) будет ключевым. Там мы увидим, над чем нам еще предстоит работать», - цитирует Даниса Зарипова корреспондент «Татар-информа».

Напомним, что перед прошлым сезоном Данис Зарипов говорил на аналогичной встрече с Миннихановым, что завершит карьеру хоккеиста. Но этим летом капитан «Ак Барса» заключил новый контракт с клубом. Сегодня он заявил Президенту Татарстана, что новых обещаний давать не будет.

«Обещаний на сей раз никаких не будет. Будем доказывать на льду делом и результатом», - подчеркнул Зарипов.

Напомним, что далее «Ак Барс» примет участие в предсезонном турнире, который пройдет с 26 по 29 августа в Казани. После него команда Олега Знарка стартует в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч казанцы сыграют 3 сентября в Москве против местного «Динамо».