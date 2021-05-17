Замглавы Минлесхоза объяснил, в каком случае закроют для посещения лесопарк «Лебяжье»

По данным Гидрометцентра РТ, аномальная жара в Татарстане продлится еще неделю. Если пожароопасная ситуация ухудшится, то власти Казани могут принять решение о закрытии для посещения лесопарковой зоны у Лебяжьих озер. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Сейчас запрет на посещение лесов действует в отношении лесов федерального значения. Постановлением Кабмина РТ введены ограничения в отношении 1,2 млн гектаров федеральных лесов. Минлесхоз РТ не регулирует отношения в части городских лесов. Более 3,5 тыс. гектаров лесов, которые примыкают к Казани, носят статус лесов, расположенных на землях населенных пунктов», — пояснил первый замминистра.

«В первую очередь это лесопарк „Лебяжье“». Данный вопрос находится в ведении властей Казани. При необходимости, если посчитают нужным вносить такие ограничения, думаю, что городские власти примут аналогичный документ», — уточнил спикер.

Таким образом, лесопарковую зону у Лебяжих озер могут закрыть для посещения людей в период повышенной пожароопасности лесов по решению муниципалитета Казани.

Ильгизар Зарипов также объяснил, какие леса уже закрыты для посещения. «Леса в Боровом Матюшине федерального значения и относятся к лесам Матюшинского участкового лесничества. Это федеральный лесной фонд. Соответственно, там эти нормы будут действовать. Что касается поселка Киндери, то это Иске-Казанское и Высокогорское участковые лесничества. Это также федеральные леса, ограничительные меры действуют и в их отношении», — отметил он.