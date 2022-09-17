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Ру Тат
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Спорт
17 сентября 2022  09:05

Зарипов – о возвращении на лед в составе «Ак Барса»: «Я проголодался»

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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов после игры с минским «Динамо» прокомментировал возвращение на лед после долгого перерыва. В победном матче (3:2 ОТ) против минчан форвард отметился голевой передачей.

«Я проголодался. На самом деле очень переживал, что после болезни по физике не вытяну. Но вроде бы втянулся, нормально себя чувствовал, понятно, что не каждую смену выходил, играл с паузами. По состоянию всё было нормально, получилось создать несколько моментов, мы и угрожали воротам, и в ноль я убегал. Что-то уже есть, это радует, сейчас осталось поддержать это, добавить в реализации. И, конечно, мы нуждаемся в коллективном, едином мышлении. Все видят, что мы как-то кувыркаемся, идём ни шатко ни валко, но всё-таки руки не опускаем.

Стараемся, все прекрасно осознают, что команды выходят на нас с тройной мотивацией, все хотят нас обыграть и подуспокоить фамилии в нашей раздевалке. Ведём работу, думаю, всё будет нормально. И посмотрим, какой будет результат», – заявил Зарипов после игры.

Напомним, Зарипов не играл за «Ак Барс» в первых пяти встречах. Отмечалось, что причиной отстуствия капитана команды являлась простуда.

#хоккей #ХК Ак барс #Данис Зарипов
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