Зарипов о своих рекордах: Юбилейное число для любого игрока многое значит

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал клубной пресс-службе итоги победного матча против «Торпедо» (3:2 ОТ) и поделился эмоциями от достижения отметки в 900 игр за клуб.

Данис признал, что игра была сложной, отдав должное сопернику: «Игра сложилась непросто, "Торпедо" в последние годы показывает неплохой хоккей. Отдаю им должное, их игра мне симпатична. Мало таких команд, которые не стесняясь делают рискованные передачи и многое им удается. Сегодня нижегородцы много атаковали, держали шайбу в нашей зоне. Мы же поймали их на ошибках, погрешностях, старались забить как можно больше голов на контратаках, реализовать максимум моментов. Добыли победу в овертайме, чему рады. Возвращаемся с выезда с тремя победами – это дорогого стоит. Ребята во всех матчах отдавали себя по полной. С уверенностью можно сказать, что "Ак Барс" набирает обороты, ребята начинают взаимодействовать друг с другом с хорошим пониманием».

Отдачу инициативы при счете 2:0, Зарипов назвал нормальным явлением: «Да, но это нормальное явление. Когда ведешь в сеёте, то начинаешь немного расслабляться, в таких ситуациях нужно очень много мастерства. Есть много примеров, что в подобные моменты соперник способен переломить игру, это сегодня и произошло. Но хорошо, что в овертайме нам удалось забить».

Говоря о победной шайбе Кирилла Петрова, капитан отметил активность форварда: «Он угрожал воротам "Торпедо" на протяжении всей игры, имел несколько хороших моментов. В последнее время было какое-то невезение, но своего он добился – в овертайме нанес хороший бросок. Хлесткий, а, самое главное, точный».

900-й матч за «Ак Барс» ветеран назвал плодом работы: «Очень многое. Юбилейное число для любого игрока многое значит. 900 – это очень хорошо, это плод моей работы, желания, всей жизненной цели. 429 голов, удалось Бориса Михайлова обогнать, за что искренне извиняюсь перед ним, но это хоккей. Очень счастлив, что мне удалось это сделать. До Сергея Мозякина далеко, догнать нереально. Сам виноват – отдавал ему много (смеется). Но я рад оказаться на втором месте в списке снайперов отечественного хоккея».