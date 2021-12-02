Зарипов перед матчем с «Авангардом» в Абу-Даби: «Сплошной позитив»

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча с омским «Авангардом» в Дубае, отметив праздничную атмосферу в столице ОАЭ.

Спортсмен выразил сожаление, что сам не будет играть: «Как только узнал, что игра будет в Дубае, в праздничные дни, да и у самого намечался юбилей, очень хотел выйти завтра на лед. Раз главный тренер объявил, что я вне игры — придется искать другой позитив. Но буду рад находиться в этой атмосфере, увидеть то, как будет проходить матч KHL World Games, повариться здесь. Сплошной позитив в Дубае».

Про бизнес в ОАЭ владелец фабрики по производству клюшек Данис Зарипов пока не думал: «Было бы интересно, но пока никто не выходил с предложениями. Может быть, после завтрашнего матча местные любители хоккея подумают об этом».

Про местный ледовый дворец ветеран отозвался скептически: «Да, [дворец], но не хоккейный. Мы хвалим лед, однако, как я понимаю, морозильного оборудования вообще нет».

Зарипов уверен, что этот матч в Эмиратах принесет пользу и КХЛ, и ОАЭ. «Полезно и то, и другое. Надо менять локации, задействовать как можно больше стран, в этом нет ничего плохого. Уже появилась шутка: „В ВХЛ есть русская классика, а в КХЛ — пляжная классика“», — сказал он.

О возможности сыграть в Матче всех звезд 2022 года Зарипов высказался философски: «Состав на Матч звезд выбирает лига. Если попаду в состав — с большим удовольствием приму <…> участие. Нет, так буду готовиться к играм регулярного чемпионата».

Обо всех своих рекордах спортсмен высказался столь же отстраненно: «Все числа, которые будут на этом пути, соберу с удовольствием. Не могу вам сейчас заявить: „Хочу сыграть 1500 матчей и закончить“. Никто из спортсменов не знает, что его ждет на следующий день. Это непростой труд. Будем работать, а какие числа на пути окажутся — посмотрим. От себя отмечу, что надо соединять статистику чемпионатов России и КХЛ. Иначе получается, что я полкарьеры вообще не играл?»