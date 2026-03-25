Зарипов: «Круче хоккея ничего быть не может»

Экс-капитан «Ак Барса» и 5-кратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о том, что занимает большую часть его жизни после окончания хоккейной карьеры.

«Свободное от депутатских обязанностей время уходит на семью. Люблю рыбалку. За три года было много разных мыслей, там поработать, здесь. Пока идёт так, как идёт. Развиваю хоккейные проекты, очень хорошая поддержка от нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова. Он всегда поддерживает всё, что связано с хоккеем. Какое-то время даже проводим вместе – играем в хоккей, на льду вместе.

Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит и задаёт вопросы. Бывает, такие вопросы, на которые даже мне сложно ответить. Но надо отвечать. Он очень любит хоккей, сам играет, поэтому всегда готов его поддержать во всех отношениях. Эту идею он тоже развивает. Вернувшись на лёд даже в статусе ветерана, понимаешь, что круче, чем хоккей, ничего быть не может», – сказал Зарипов корреспонденту «Чемпионата» после матча легенд.

Вчера, 24 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошел матч ветеранов «Ак Барса» и «Трактора» с участием легенд казанского хоккея: Алексея Чупина, Даниса Зарипова, Михаила Глухова, Василия Токранова и других.