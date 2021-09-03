Зарипов: Ежегодно господдержку могут оформить до 20 молодых специалистов лесной отрасли

Программа поддержки молодых специалистов лесной отрасли заработала в прошлом году в Татарстане благодаря поддержке Президента РТ. За год господдержкой воспользовались восемь человек. Об этом сообщил журналистам в Лубянском лесотехническом колледже первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Программа реализована за счет бюджетных средств региона для тех молодых специалистов, которые имеют профильное лесное образование и хотят поступить на лесную службу. Мы предоставляем 100 тыс. рублей для специалистов со средним специальным образованием и 300 тыс. рублей для специалистов, которые имеют законченное высшее образование. Это регламентировано постановлением Кабмина РТ», — сказал он.

Единовременная поддержка оказывается молодым людям, не достигшим 30 лет, которые в год окончания учебы или на следующий год поступили на лесную службу. По итогам прошлого года восемь специалистов получили господдержку. В целом по программе ежегодно помощь могут получить до 20 специалистов.