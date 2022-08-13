Зарипов: «Бригада смерти? Потому и подписал контракт, чтобы любоваться красивым хоккеем»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов оценил силу бригад большинства казанского клуба и пошутил о причинах подписания своего контракта после матча против «Витязя» (3:1) в Балашихе.

«Бригада большинства Шипачёв — Галиев — Кагарлицкий — Радулов — Войнов — это бригада смерти? Да, мы стоим на скамейке, когда они выходят на большинство, и ждём, когда эта смерть для соперника наступит. Пока они ищут эту нить, но я думаю, что такие мастера, как эти ребята, долго не будут тянуть. Я потому и подписал контракт на год, чтобы полюбоваться красивым хоккеем», — цитирует Зарипова «Чемпионат».

Накануне казанцы одержали третью победу подряд в товарищеских матчах летнего межсезонья. До игры с «Витязем» казанцы разгромили в Альметьевске «Нефтяник» (6:1) и крупно обыграли на выезде нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).