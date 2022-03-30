Зарипов: 50–60% предприятий Лаишевского района будут наращивать свое производство

Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов во время сегодняшнего пресс-тура на птицефабрику «Яратель» заявил, что 50–60% экономики Лаишевского района, а именно крупные компании, будут наращивать свое производство.

«Известные бренды уходят, задача местных компаний — заполнять рынки. Сюда же относятся и крупные строительные компании, производство строительных материалов. В прошлом году мы открыли компанию „Дорхан“. Объем инвестиций составил 2 млрд рублей. Предприятие производит металлоконструкции, работает на Минтранс, дорожников, строит сооружения, мосты, казармы, больницы из металлоконструкций, имеет хороший портфель заказов, будут продолжать работать», — отметил глава района.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что в целом у Лаишевского района — «мощная экономика», валовой муниципальный продукт составляет более 46 млрд рублей.

«Самая главная наша задача — не допускать снижения ВМП, не допускать сокращения или увольнения людей. В этом отношении я пока таких проблем не вижу. Небольшой простой наблюдается в международном аэропорту „Казань“, это связано с сокращением рейсов. Другие же предприятия, к нашей радости, планируют увеличивать производство. На [фабрике] „Яратель“, где мы сегодня находимся, дополнительно принимают людей на работу, речь о сокращениях не идет», — добавил Ильдус Зарипов.