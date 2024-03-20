Зарина Хасаншина исполнит татарскую песню «Ак чэчэклэр» на чувашском языке

Фото: Солтан Исхаков, © "Татар-информ"

Лауреат музыкальных фестивалей и премий Зарина Хасаншина 8 апреля на своем первом концерте в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая исполнит песню «Ак чэчэклэр» на чувашском языке. О программе концерта певица рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это мой первый большой концерт, к которому я готовилась в течение 10 лет своего пути на сцене. Дата совпала с месяцем Рамадан, поэтому, в знак уважения к зрителям, соблюдающим пост, концерт начнется после заката, в 19.00», — рассказала Хасаншина.

В программе концерта, помимо песен на татарском языке, будут композиции на языках других тюркских народов. На концерте прозвучат преимущественно народные и ретро-мелодии.

«Будет несколько отделений. Вы увидите Зарину деревенскую и городскую. Она раскроется с разных сторон. Возможно, узнаем ее пока неизвестные широкой публике таланты, ее смелые стороны. Будет много образов», - ознакомил с подробностями предстоящего мероприятия режиссер и сценарист концерта, лауреат театральной премии «Тантана» Рафил Галимуллин.

Также ожидается дуэт с популярным автором-исполнителем, автором хитов, одного из основателей группы «Казан егетләре» и экс-солистом группы «Дөбер-шатр» Ильназаром. Певица отметила, что получает много предложений исполнить с ней песню в дуэте.

Певица также вспомнила, что именно из-за этой композиции случился конфликт с музыкантами известной группы «Казан егетләре». Тогда артистка уходила из студии со слезами, но теперь, по ее словам, отношения с ребятами у певицы хорошие.

Зарина Хасаншина - лауреат многих конкурсов, таких как Международный фестиваль «Татар моңы», фестиваль имени Рашита Вагапова, фестиваля «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»), Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Юлай Низаев