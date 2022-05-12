Зарезавший свою девушку и ее родителей казанец предстал перед судом

Елена Саляхова

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело о тройном убийстве. На скамье подсудимых — 23-летний житель Казани Рустам Мухамадуллин. Именно он, по версии следствия, в январе прошлого года зарезал свою девушку и ее родителей.

Ожидается, что сегодня прокурор огласит обвинение, после чего суд перейдет к допросу родственников погибших и свидетелей.

Фото: © Елена Саляхова

Трагедия произошла ночью 7 января прошлого года. Рустам пришел в гости к своей девушке, где поссорился с ее родителями. Во время конфликта он взял нож, зарезал девушку и супружескую пару. После этого молодой человек попытался свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна четвертого этажа.

В крайне тяжелом состоянии молодого человека доставили в Городскую клиническую больницу № 7. Несколько дней он провел в реанимации, а когда пошел на поправку, Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал его и отправил в СИЗО.

На днях дело поступило в Верховный суд Татарстана. Первое слушание прошло в закрытом режиме, молодому человеку продлили арест до 15 октября.