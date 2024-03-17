Зарегистрировавшие брак Зиннатуллины: Семья - это сильный мужчина и достойная женщина

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Ильназ и Ляйсира Зиннатуллины сегодня в Сабах торжественно зарегистрировали свой брак. Затем они присоединились к онлайн-марафону «Выбираем всей семьей!» на телеканале ТНВ. В прямом эфире молодожены рассказали историю их знакомства, семейных ценностях.

«Мы познакомились через интернет. Два года встречались, узнавали друг друга, и 13 января Ильназ сделал предложение. Когда на сайте районного загса увидели предложение назначить день регистрации на день выборов, долго не стали думать. На портале Госуслуг оставили свое заявление», - рассказала Ляйсира.

Как добавил Ильназ, 13 января он позвал свою возлюбленную на фотосессию в ресторан.

«Я пригласил фотографа, видеографа, официанты уже ждали. Когда принесли десерт, там было кольцо», - поделился он.

Ильназ - предприниматель, а Ляйсира работает специалистом в социальном фонде. Также она, по совету мужа, начала собственное дело.

«Еще когда мы только встречались, Ильназ говорил, что надо создать свое дело. Я выучилась на кондитера. Сейчас делаю торты, людям очень нравится. Хотим в будущем открыть кондитерский цех», – рассказала женщина.

Ляйсира также поделилась своим видением семейных ценностей:

«Семья - это сильный, умный мужчина и достойная женщина. Мужчина обеспечивает семью, а женщина воспитывает детей - членов общества», – сказала она.

В прямом эфире молодую семью поздравила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она вручила подарок и пожелала молодым счастья.

В последний день выборов Президента России в Татарстане стартовал онлайн-марафон «Выбираем всей семьей!». Прямой эфир начался в 8.00 на телеканале ТНВ. В течение 12 часов перед зрителями будут выступать более 100 гостей: известные семьи Татарстана, звезды, медиаперсоны. Они все придут в студию вместе со своими близкими.

Гелюза Ибрагимова