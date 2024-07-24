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Зарегистрированных на Первый Сабантуй блогеров в селе Баландыш ожидают подарки
27 июля в селе Баландыш Тюлячинского района пройдет первый Сабантуй с участием блогеров республики Татарстана, его решено совместить с местным ежегодным праздником «Түгәрәк уен». Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».
Руководитель информагентства «Тюлячи-информ» Ленар Хузин рассказал, как начинался проект «Түгәрәк уен». В этом году праздник проводится в третий раз.
«”Түгәрәк уен” - это проект «Тюлячи-информа». Раньше мы делали разные конкурсы среди подписчиков районной газеты. В 2021 году решили попробовать устроить праздник на сельской местности, и выбрали деревню Баландыш. В прошлом году из Казани приехала команда блогеров. В этом году решили сделать праздник в формате Сабантуя блогеров и “түгәрәк уен” (в переводе с татарского - “игра в кругу”)», - рассказал Ленар Хузин.
На Сабантуе гостей ожидают разные игры, соревнования и забавы, такие как «колечко», конкурс по завязыванию метлы, катание комка сена, распряжка лошади, завязывание снопа и другие. Также будут работать торговые точки, детская площадка, выставка изделий рукоделия, выставка самодельной техники. Среди подписчиков газеты будут разыгрывать дрова, сено, зерно, теленка.
Главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин отметил, что в Татарстане блогерское движение набирает обороты.
«Блогерство - актуальное направление для подростков, молодежи, и среди взрослых все больше желающих стать блогером. Участвующие в празднике блогеры в основном из села, они с удовольствием приняли приглашение. Будут необычные, не повторяющиеся игры, конкурсы», - рассказал он.
Продюсер медиашколы «Шәп блогер», блогер Олеся Дмитриева обратила внимание, что состав блогеров будет сильный. Так, на празднике можно будет увидеть Рамиса «Дневник татарина» Гильмутдинова, Юлию и Иршата Набиевых, приедут Рафис Атаказ, Алмаз Нурлыев, Миннур Шамсутдинов, Василий Иванов, Фагиля Шакирова, Ильнар «Татариус» Идрисов и другие.
«Поскольку Сабантуй - татарский национальный праздник, мы выбрали татароязычных блогеров. Ожидаем участие 30-40 блогеров. Пригласили также блогеров из Башкортостана, возможно, приедет Айдар Калимуллин. Будет весело, мы также приготовили призы для тех, кто прошел регистрацию. Подготовили один сюрприз, он связан с Ильнаром Идрисовым. В его жизни ожидается большое событие. Гости Сабантуя увидят», - анонсировала Олеся Дмитриева.
Из артистов на Сабантуй приглашены Айдар Ракипов, Алмаз Хамзин, молодая певица Гузель Гарафиева. Начало праздника запланировано на 15:00.
Гелюза Ибрагимова
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