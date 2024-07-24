Зарегистрированных на Первый Сабантуй блогеров в селе Баландыш ожидают подарки

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

27 июля в селе Баландыш Тюлячинского района пройдет первый Сабантуй с участием блогеров республики Татарстана, его решено совместить с местным ежегодным праздником «Түгәрәк уен». Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Руководитель информагентства «Тюлячи-информ» Ленар Хузин рассказал, как начинался проект «Түгәрәк уен». В этом году праздник проводится в третий раз.

Руководитель информагентства «Тюлячи-информ» Ленар Хузин

«”Түгәрәк уен” - это проект «Тюлячи-информа». Раньше мы делали разные конкурсы среди подписчиков районной газеты. В 2021 году решили попробовать устроить праздник на сельской местности, и выбрали деревню Баландыш. В прошлом году из Казани приехала команда блогеров. В этом году решили сделать праздник в формате Сабантуя блогеров и “түгәрәк уен” (в переводе с татарского - “игра в кругу”)», - рассказал Ленар Хузин.

На Сабантуе гостей ожидают разные игры, соревнования и забавы, такие как «колечко», конкурс по завязыванию метлы, катание комка сена, распряжка лошади, завязывание снопа и другие. Также будут работать торговые точки, детская площадка, выставка изделий рукоделия, выставка самодельной техники. Среди подписчиков газеты будут разыгрывать дрова, сено, зерно, теленка.

Главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин

Главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин отметил, что в Татарстане блогерское движение набирает обороты.

«Блогерство - актуальное направление для подростков, молодежи, и среди взрослых все больше желающих стать блогером. Участвующие в празднике блогеры в основном из села, они с удовольствием приняли приглашение. Будут необычные, не повторяющиеся игры, конкурсы», - рассказал он.

Продюсер медиашколы «Шәп блогер», блогер Олеся Дмитриева обратила внимание, что состав блогеров будет сильный. Так, на празднике можно будет увидеть Рамиса «Дневник татарина» Гильмутдинова, Юлию и Иршата Набиевых, приедут Рафис Атаказ, Алмаз Нурлыев, Миннур Шамсутдинов, Василий Иванов, Фагиля Шакирова, Ильнар «Татариус» Идрисов и другие.

«Поскольку Сабантуй - татарский национальный праздник, мы выбрали татароязычных блогеров. Ожидаем участие 30-40 блогеров. Пригласили также блогеров из Башкортостана, возможно, приедет Айдар Калимуллин. Будет весело, мы также приготовили призы для тех, кто прошел регистрацию. Подготовили один сюрприз, он связан с Ильнаром Идрисовым. В его жизни ожидается большое событие. Гости Сабантуя увидят», - анонсировала Олеся Дмитриева.

Продюсер медиашколы «Шәп блогер», блогер Олеся Дмитриева

Из артистов на Сабантуй приглашены Айдар Ракипов, Алмаз Хамзин, молодая певица Гузель Гарафиева. Начало праздника запланировано на 15:00.

Гелюза Ибрагимова