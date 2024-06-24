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Заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом житель Костромы умер в больнице
21-летний юноша из Костромы скончался в больнице от ботулизма, которым заразился во время пребывания в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.
Представители администрации отметили, что фатальный исход был обусловлен, в том числе, несвоевременным обращением за медицинской помощью. Первые симптомы заболевания проявились еще в Нижнем Новгороде, однако молодой человек вызвал скорую помощь только по возвращении в Кострому.
«Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось,» – сообщили медики, подчеркнув важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых признаках недомогания.
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