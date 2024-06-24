Заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом житель Костромы умер в больнице

21-летний юноша из Костромы скончался в больнице от ботулизма, которым заразился во время пребывания в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Представители администрации отметили, что фатальный исход был обусловлен, в том числе, несвоевременным обращением за медицинской помощью. Первые симптомы заболевания проявились еще в Нижнем Новгороде, однако молодой человек вызвал скорую помощь только по возвращении в Кострому.

«Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось,» – сообщили медики, подчеркнув важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых признаках недомогания.