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Происшествия 24 июня 2024 18:36

Заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом житель Костромы умер в больнице

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21-летний юноша из Костромы скончался в больнице от ботулизма, которым заразился во время пребывания в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Представители администрации отметили, что фатальный исход был обусловлен, в том числе, несвоевременным обращением за медицинской помощью. Первые симптомы заболевания проявились еще в Нижнем Новгороде, однако молодой человек вызвал скорую помощь только по возвращении в Кострому.

«Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось,» – сообщили медики, подчеркнув важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых признаках недомогания.

#Массовое отравление
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