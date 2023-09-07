Заражение на миллиарды лет: чем ответит Россия на «урановую» эскалацию США на Украине

В новый пакет военной помощи Украине вошло противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Обедненный уран уже взорвал информационную бомбу мирового масштаба

Минобороны США официально обнародовало новый пакет военной помощи Украине на сумму 175 млн долларов. В него вошли дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы. А самое главное – противотанковое оружие, включая 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для ранее выпущенных танков Abrams.

Новость произвела в медиапространстве эффект разорвавшейся бомбы. Очередной акт США по эскалации российско-украинского конфликта осудили даже в ООН. С такой позицией выступил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», – приводит слова Хака ТАСС.

Надо ли говорить, что и российские официальные лица высказались максимально жестко. Так, посольство России в США назвало это «показателем бесчеловечности». «Вашингтон готов не только воевать до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», – отмечается в заявлении дипмиссии.

Массовое применение урановых снарядов не только оставит территории СВО без каких-либо перспектив на развитие, но и нанесет непоправимый ущерб здоровью российских военных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Варварская атака» и зараженные земли на тысячи лет

В результате применения таких снарядов в воздухе образуется радиоактивное облако, частицы которого попадают в организм человека. На выходе – букет заболеваний, в том числе онкология (рак).

Причем радиоактивное заражение, как известно, может приводить к мутациям, которые передаются по наследству детям. О последствиях применения этого вооружения «Татар-информу» подробно рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

«На тысячелетия эта территория будет загрязнена ураном. Он проникнет в воду, почву, этим будут питаться животные. В таких местах уже нельзя будет заниматься сельским хозяйством», – объяснил эксперт.

Также он сообщил, что в Сербии и Ираке после применения таких снарядов количество случаев онкозаболеваний выросло в 6–10 раз. Погибли около 300 тысяч человек. «Таковы отложенные последствия варварской атаки», – заключает Никулин.

По словам нашего собеседника, у американских военных и вовсе была инструкция не подходить ближе чем на 500 метров к разорвавшимся снарядам без противогаза или специального антирадиоактивного костюма.

«При этом среди итальянских военных, которые патрулировали Косово, более 300 человек погибли от онкозаболеваний. Американцы своим союзникам отдали самые грязные участки. Тысячи военнослужащих стран ЕС страдают от рака, все суды были забиты исками. Самая тяжелая ситуация была в Косове, хотя это не особо афишируется», – объяснил Никулин.

«У них высокая степень пробития, в том числе даже лобовой брони танка Т-90М “Прорыв“» Фото: © Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net, C BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

В чем военный смысл снарядов с обедненным ураном?

Между тем снаряды с обедненным ураном имеют и свои чисто военные преимущества. Дело в том, что уран – один из самых тяжелых элементов на планете Земля. Поэтому урановые «сердечники» придают снарядам дополнительную пробивную мощь. Об этом «Татар-информу» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«У них высокая степень пробития, в том числе даже лобовой брони танка Т-90М “Прорыв“. Это, безусловно, усложнит для России ход боевых действий в зоне СВО. Да, обедненный уран не столь радиоактивен, как обогащенный – ядерное оружие. Но постепенное накопление урана на поверхности вызывает онкологические заболевания. Неслучайно Сербия занимает первое место по заболеваемости раком в Европе. Это способно отравить земли на многие десятилетия», – говорит Кнутов.

Насчет десятков лет вопрос, как выяснилось, спорный. По мнению других экспертов, счет пойдет на миллиарды.

«В СССР тоже проводили эти эксперименты, но пришли к выводу, что это слишком опасно. Природа свое возьмет, но период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет. Такого заражения на все время существования Земли хватит», – считает Никулин.

Повсеместное применение урановых снарядов совершенно точно приведет к экологической катастрофе на новых территориях России и на всей Украине Фото: mil.ru

«Отведаем не только обедненный, но и обогащенный»: есть ли у России приемлемое решение?

Таким образом, массовое применение урановых снарядов не только оставит территории СВО без каких-либо перспектив на развитие, но и нанесет непоправимый ущерб здоровью российских военных, а самое главное – их детям. Возникает логичный вопрос: как не допустить этого и что может предпринять Россия?

Эксперты выделяют два способа, один из которых скорее носит риторический характер. СВО стартовала 24 февраля 2022 года. За это время США и их «вассалы» по НАТО прошли длинный путь эскалации, от поставок «Джавелинов» до танков и кассетных боеприпасов. Теперь дошли до урана, пока облегченного. На очереди, очевидно, самолеты F-16, способные нести ядерное вооружение. Не надо быть экспертом, чтобы понять динамику медленной «ползучей эскалации» Запада против России. Наши эксперты полагают, что с течением СВО ставки будут расти и дальше.

«России надо побыстрее полной победой заканчивать эту спецоперацию. Это мое мнение. Иначе со временем мы отведаем не только обедненный уран, но и обогащенный», – отметил Никулин.

Обогащенный уран – это уже ядерное оружие. Но завершение СВО на данный момент невозможно, поскольку киевский режим поднимает ставки и при поддержке Запада не готов признать поражение. Владимира Зеленского выжженная радиоактивная земля на бывших территориях Украины, похоже, волнует в последнюю очередь.

В то же время Россия не может допустить заражения обедненным ураном своих новых территорий на миллиарды лет, а также нанести непоправимый урон всей группировке войск в зоне проведения СВО. Причем киевский режим вполне способен ударить такими снарядами, например, по Белгородской области.

Сейчас по нашей доктрине применение тактического ядерного оружия возможно при угрозе распада государства или как ответ на ракетно-ядерный удар по территории России Фото: mil.ru

В чем риск использования тактического ядерного оружия?

Отсюда вопрос: настал ли момент, когда Россия должна не отвечать на каждый этап эскалации, а пресечь ее на корню. Некоторые эксперты полагают, что да.

«Ответом России на это должно быть использование тактического ядерного оружия. Мы не можем допустить, чтобы наши территории были заражены на миллиарды лет», – резюмирует Никулин.

Это довольно спорное предложение – выжигать угрозы обедненного урана обогащенным. К тому же не все эксперты считают это целесообразным, ссылаясь на действующую военную доктрину России.

«По большому счету Россия в этих условиях должна действовать жестче. Однако применение тактического ядерного оружия – вопрос сложный. Сейчас по нашей доктрине он возможен при угрозе распада государства или как ответ на ракетно-ядерный удар по территории России. Запад же об этом и мечтает – сделать территорию России и Украины зоной ограниченного применения тактического ядерного оружия. Самолеты F-16, которые готовятся к поставке киевскому режиму, как раз смогут нести такое вооружение. Не считаю применение Россией тактического оружия целесообразным», – заявил «Татар-информу» Кнутов.

При этом, по его словам, у России есть свои снаряды с обедненным ураном, может сложиться ситуация, при которой ВС РФ будет вынуждены применить их. Однако повсеместное применение урановых снарядов совершенно точно приведет к экологической катастрофе на новых территориях России и на всей Украине.

На первый взгляд, получается, что хорошего исхода против инициативы США попросту не существует. Так ли это, мы узнаем из ближайших решений России.