«Заработать первый миллион»: В Казани студенты разработали стартапы по заказу предприятий

В казанском технопарке «Идея» прошла проектная сессия в рамках конкурса «Студенческий стартап». Обучающиеся пяти вузов столицы Татарстана начали разработку проектов, на реализацию которых они могут получить до миллиона рублей. Особенностью мероприятия стало то, что студенты составляли свой проект на основе заказа ООО «ЧелныВодоканал».

«Конкурс „Студенческий стартап" был анонсирован в прошлом году. Его целью стало развитие технологического предпринимательства в Татарстане через поддержку проектов в размере 1 млн рублей. В нем могут участвовать студенты вузов республики. Сроки реализации гранта — один год. Сегодня у вас есть возможность выбрать одну из двадцати тем, которые предложил „ЧелныВодоканал". Таким образом, на этапе составления проекта вы уже знаете, что вам не нужно искать покупателя для своего продукта, заказчик буквально стоит за вашей спиной», — обратился к собравшимся студентам директор по развитию технопарка «Идея» Николай Абруков.

На составление проекта учащимся давалось около трех с половиной часов, после чего они должны были презентовать его представителям компании. Последние дали наставления по дальнейшему развитию выдвинутых идей. Среди тем было в том числе и импортозамещение технологических жидкостей, которое имеет особое значение в нынешних реалиях.

«В сегодняшних условиях санкционного давления от недружественных стран особенно важно поддерживать отечественных производителей и предпринимателей в молодежной среде. Мы, как предприятие из реального сектора экономики, крайне заинтересованы в укреплении взаимодействия с вузами республики», — подчеркнул генеральный директор ООО «ЧелныВодоканал» Владислав Гаврилов.

По мнению организаторов, подобные сессии помогут представителям молодежи придумать и развить собственные идеи, а затем подать заявки на сам конкурс «Студенческий стартап». Его заявочная кампания продлится до 3 апреля.