Зарабатывать лежа: в России ищут тестировщика матрасов

В одном из московских мебельных салонов открылась вакансия тестировщика матрасов. Соискателю обещают зарплату от 150 до 200 тыс. рублей в месяц, официальное оформление и работу в современном салоне.

Основные обязанности включают тестирование матрасов в условиях салона – нужно оценивать удобство, жесткость, качество материалов, поддержку позвоночника и воздухопроницаемость. Также специалист будет составлять отчеты для отдела качества.

Работодатели не требуют опыта – достаточно внимательности, умения четко формулировать наблюдения и готовности работать в команде. Главное условие – интерес к теме сна и комфорта.