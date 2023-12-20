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Зарабатываем с Ак Барс Банком: повышение ставок по вкладам до 16%
С 20 декабря 2023 года Ак Барс Банк повышает процентные ставки по депозитам. В частности, по акционному вкладу «Снежная зима» максимально возможная процентная ставка — 16% годовых.
Депозит можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет и на сумму от 10 000 до 5 000 000 рублей. Вклад не предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств.
Например, открыв вклад с Коробкой «Больше, чем ожидал» на 6 месяцев, новые клиенты получат ставку 16% годовых.
Помимо вкладов, банк обновил условия по накопительному счету «Доходный» — до 13% годовых с возможностью пополнения и расходования средств без ограничений по сроку и сумме.
Открыть депозит можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка. Полные условия по ссылке. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК
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