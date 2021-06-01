«Жара, ураганы и ливни»: профессор КФУ дал прогноз погоды в Казани на лето

Аномальный май побил пять рекордов
Май выдался в этом году в Казани необычным, его среднемесячная температура на 4 градуса выше нормы и составляет 18 градусов. При этом за месяц выпала лишь половина месячной нормы осадков. Жаркой выдалась вторая декада, когда среднесуточные температуры достигали 23 градусов.
«Вместо 40 мм за месяц выпало лишь 20 мм осадков. Вторая декада оказалась исключительно жаркой. В дневные часы было установлено пять рекордов, когда температуры поднимались за 30 градусов. Это была, по сути, июльская погода: сухая и с экстремально высокими дневными температурами, рекордными за 200-летнюю историю метеонаблюдений», – сообщил Юрий Переведенцев.
Если посмотреть всю историю метеонаблюдений в Казани, то, оказывается, в последние годы достаточно часто встречается такое явление, когда в мае тепло, а в начале июня холодно. Жара и засуха в мае могут негативно сказаться на растительности и сельском хозяйстве, считает профессор КФУ.
«Хорошо, что в почве еще есть запасы влаги, но я замечаю, что травка уже кое-где желтеет. У молодых растений корневая система еще слабая, а испарение большое. Поэтому они не могут из почвы вытянуть необходимое количество влаги и гибнут», – пояснил спикер.
Он также отметил, что не все так плохо, пока не стоит опасаться за будущий урожай. За месяц половина нормы осадков все-таки выпала, уровень воды в Волге в норме. Сейчас сухо, но высокие температуры, к счастью, уже спали. Однако совсем скоро вновь опять потеплеет.
Июнь прокатит на «температурных качелях»
Аномальную жару в мае сменили холода в начале июня. Мы сейчас находимся под влиянием антициклона, в его юго-восточной части. Центр этого антициклона находится в районе Скандинавии.
«По сути дела, к нам пришел арктический, холодный воздух, дуют северо-восточные ветра. По данным метеостанции «Казань-Университет», 31 мая в 12 часов дня температура составила 14,2 градуса, что значительно ниже нормы. Средние температуры в первую пентаду и декаду месяца будут на 2 градуса ниже нормы», – сообщил Переведенцев.
Согласно скорректированному прогнозу Гидромета РФ на июнь, температура в этом месяце будет на один градус выше нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы. Уже на этой неделе со среды воздух в столице Татарстана начнет прогневаться и арктическое вторжение постепенно пройдет.
«Почва и воздух прогреты, поэтому будет наблюдаться быстрая трансформация воздушной массы, начнется повышение температуры. К концу недели воздух прогреется днем до 25 градусов, осадков при этом не ожидается. Вторая часть июня будет теплой, температуры ожидаются выше климатической нормы», – предупредил собеседник «Татар-информ».
Cреднемесячная температура июня в норме в столице Татарстана составляет 18 градусов, а норма осадков – 60 мм.
В июле ожидаются катаклизмы
Согласно долгосрочному прогнозу Гидромета РФ, температура и осадки в июле и августе в Казани ожидаются в пределах нормы. В норме среднемесячная температура в июле составляет 20,2 градуса, а осадки – на уровне 70 мм. В августе температурный фон несколько ниже, среднемесячная температура составляет 17,8 градуса, а норма осадков – около 60 мм. Летом дожди носят ливневый характер.
«Конечно, у июля шансов быть жарким, чем холодным, безусловно, больше. Будем на это рассчитывать. Все Северное полушарие прогревается, солнце находится на самом высоком уровне. Июль – макушка лета, когда самая высокая температура в году», – отметил Переведенцев.
Однако характер летней погоды зависит от атмосферной циркуляции. Если установится антициклон, то будет стоять жаркая и сухая погода. Если скажется влияние Атлантики, будут приходить фронты, циклоны и осадки. Температуры экстремально жаркими тогда уже не будут.
В заключение профессор КФУ добавил, что в летний период возможны различные катаклизмы – смерчи, ураганы, град. Такие конвективные явления чаще всего возникают в июле. Не случайно в этом месяце выпадает самое большое количество осадков. При этом не следует забывать, что долгосрочные прогнозы оправдываются на 60-70%.