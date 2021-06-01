«Жара, ураганы и ливни»: профессор КФУ дал прогноз погоды в Казани на лето

Аномальный май побил пять рекордов

Май выдался в этом году в Казани необычным, его среднемесячная температура на 4 градуса выше нормы и составляет 18 градусов. При этом за месяц выпала лишь половина месячной нормы осадков. Жаркой выдалась вторая декада, когда среднесуточные температуры достигали 23 градусов.

Автор фото: Владимир Васильев

«Вместо 40 мм за месяц выпало лишь 20 мм осадков. Вторая декада оказалась исключительно жаркой. В дневные часы было установлено пять рекордов, когда температуры поднимались за 30 градусов. Это была, по сути, июльская погода: сухая и с экстремально высокими дневными температурами, рекордными за 200-летнюю историю метеонаблюдений», – сообщил Юрий Переведенцев.

Если посмотреть всю историю метеонаблюдений в Казани, то, оказывается, в последние годы достаточно часто встречается такое явление, когда в мае тепло, а в начале июня холодно. Жара и засуха в мае могут негативно сказаться на растительности и сельском хозяйстве, считает профессор КФУ.

«Хорошо, что в почве еще есть запасы влаги, но я замечаю, что травка уже кое-где желтеет. У молодых растений корневая система еще слабая, а испарение большое. Поэтому они не могут из почвы вытянуть необходимое количество влаги и гибнут», – пояснил спикер.

Он также отметил, что не все так плохо, пока не стоит опасаться за будущий урожай. За месяц половина нормы осадков все-таки выпала, уровень воды в Волге в норме. Сейчас сухо, но высокие температуры, к счастью, уже спали. Однако совсем скоро вновь опять потеплеет.

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Июнь прокатит на «температурных качелях»

Аномальную жару в мае сменили холода в начале июня. Мы сейчас находимся под влиянием антициклона, в его юго-восточной части. Центр этого антициклона находится в районе Скандинавии.

«По сути дела, к нам пришел арктический, холодный воздух, дуют северо-восточные ветра. По данным метеостанции «Казань-Университет», 31 мая в 12 часов дня температура составила 14,2 градуса, что значительно ниже нормы. Средние температуры в первую пентаду и декаду месяца будут на 2 градуса ниже нормы», – сообщил Переведенцев.

Согласно скорректированному прогнозу Гидромета РФ на июнь, температура в этом месяце будет на один градус выше нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы. Уже на этой неделе со среды воздух в столице Татарстана начнет прогневаться и арктическое вторжение постепенно пройдет.

«Почва и воздух прогреты, поэтому будет наблюдаться быстрая трансформация воздушной массы, начнется повышение температуры. К концу недели воздух прогреется днем до 25 градусов, осадков при этом не ожидается. Вторая часть июня будет теплой, температуры ожидаются выше климатической нормы», – предупредил собеседник «Татар-информ».

Cреднемесячная температура июня в норме в столице Татарстана составляет 18 градусов, а норма осадков – 60 мм.

Автор фото: Салават Камалетдинов

В июле ожидаются катаклизмы

Согласно долгосрочному прогнозу Гидромета РФ, температура и осадки в июле и августе в Казани ожидаются в пределах нормы. В норме среднемесячная температура в июле составляет 20,2 градуса, а осадки – на уровне 70 мм. В августе температурный фон несколько ниже, среднемесячная температура составляет 17,8 градуса, а норма осадков – около 60 мм. Летом дожди носят ливневый характер.

«Конечно, у июля шансов быть жарким, чем холодным, безусловно, больше. Будем на это рассчитывать. Все Северное полушарие прогревается, солнце находится на самом высоком уровне. Июль – макушка лета, когда самая высокая температура в году», – отметил Переведенцев.

Однако характер летней погоды зависит от атмосферной циркуляции. Если установится антициклон, то будет стоять жаркая и сухая погода. Если скажется влияние Атлантики, будут приходить фронты, циклоны и осадки. Температуры экстремально жаркими тогда уже не будут.

В заключение профессор КФУ добавил, что в летний период возможны различные катаклизмы – смерчи, ураганы, град. Такие конвективные явления чаще всего возникают в июле. Не случайно в этом месяце выпадает самое большое количество осадков. При этом не следует забывать, что долгосрочные прогнозы оправдываются на 60-70%.