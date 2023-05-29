Жара отступает, грозы надвигаются: метеоролог КФУ дал прогноз погоды на неделю

На этой неделе аномальная жара пойдет на спад в Татарстане. Такая передышка стала возможной благодаря блокирующему антициклону, который уходит на запад. Прогноз погоды на ближайшие дни «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В конце мая у нас была июльская погода, которая не нужна в это время. Сейчас блокирующий антициклон стал отодвигаться. В Екатеринбурге сегодня стоит жара, задымление, смог. А у нас всю неделю будет более комфортная погода, приближенная к климатической норме. Температурный фон на этой неделе ожидается выше на 2-3 градуса, он будет соответствовать началу июня», – сказал он.

Согласно данным профессора КФУ, в мае в Казани выпало 23 мм влаги при норме 41 мм, а это существенный недобор осадков.

«Блокирующий антициклон, который стоял на востоке Европейской части России, не пускал к нам циклоны с дождями. Май оказался засушливым месяцем в нашем регионе, что способствовало пожарной опасности. Сейчас циклон отступает, идет на запад», – пояснил Переведенцев.

По данным метеостанции «Казань-Опорная», в мае норма среднемесячной температуры составляет в столице Татарстана 13,3 градуса. Фактически она оказалась выше на три градуса. Месяц оказался неровным – в начале наблюдались заморозки, в садах пострадали посевы, а во второй половине мая пришла летняя жара.

За последние дни Гидромет России неоднократно публиковал информацию об ухудшении погодных условий и штормовые предупреждения. Так, 30 мая на территории республики местами ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 15-20 метров в секунду, локально до 23 метров в секунду.

«Через наш район сейчас проходит атмосферный фронт. Антициклон – на западе и востоке, а между ними протягивается ложбина с севера, и она захватывает наш район, проходит холодный фронт. После жаркой погоды это приводит к таким последствиям, как локальные шквалы, ливни, град. Погода может иметь неустойчивый характер. Холодный атмосферный фон принес понижение температуры и перепады давления», – отметил профессор КФУ.

По данным Гидромета России, 31 мая в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер восточный с переходом на юго-западный, местами порывами до 15-20, локально до 23 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 15..20 градусов тепла, а максимальная температура воздуха днем - 21..26 градусов тепла, на востоке воздух прогреется до 31 градуса.

1 июня переменная облачность сохранится. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 11..16 градусов тепла, а максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне 21-26 градусов со знаком «плюс».