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Погода
7 августа 2022  18:02

Жара и высокая пожароопасность: Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Татарстане

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В ближайшие сутки в Татарстане сохранится жаркая и сухая погода. Так, в Казани предстоящей ночью воздух прогреется до 16-18 градусов выше нуля, а завтра днем – от +30 до +32 градусов. Ветер северо-восточный умеренный, существенных осадков не ожидается.

В целом по Татарстану сегодня ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, завтра днем – от 28 до 33 градусов выше нуля, осадков также не ожидается, сообщает Гидрометцентр РТ.

Из-за сухой погоды и высокой температуры воздуха в республике сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс), жителей призывают соблюдать осторожность.

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