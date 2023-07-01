Жара и дефицит осадков: метеорологи Татарстана предупредили о погодных аномалиях в июле

Июнь оказался прохладным, даже во второй декаде были заморозки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Июнь удивил заморозками и отсутствием дождей

Июнь в Татарстане не оправдал ожиданий любителей летнего зноя и теплых ночей. После аномальной жары в мае, когда некоторые жители республики успели открыть купальный сезон, первый месяц лета оказался достаточно прохладным.

«Среднемесячная температура воздуха в июне в столице Татарстана оказалась на уровне 16,5 градуса, в то время как майская среднемесячная температура составила 16,3 градуса. Получается, что температуры в эти два месяца почти совпали. Май в столице Татарстана был аномально теплым, с температурой на 2 градуса выше нормы, а июнь — прохладным. В норме среднемесячная температура в июне в Казани составляет 18,5 градуса», — сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

Тимур Аухадеев: «Заморозки у нас, конечно, бывают, но не в разгар лета» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При этом июнь, по словам метеоролога, оказался достаточно ровным по температуре, резких скачков и перепадов не наблюдалось. В первую декаду месяца средняя температура составила 16,2 градуса, во вторую – те же 16,2, а в третью — 17,1 градуса. Первый месяц лета отличился сильным недобором осадков: в Казани при месячной норме в 58 мм выпало лишь 8 мм. Стоит отметить, что такой существенный дефицит дождей в городе наблюдается уже третий июнь подряд.

«В июне были заморозки, и, что самое удивительное и неприятное, они были во второй декаде, а это достаточно редкое явление. Заморозки у нас, конечно, бывают, но не в разгар лета. Очевидно, что прогноз погоды Гидрометцентра на июнь в столице Татарстана не сбылся. Среднемесячная температура воздуха в городе прогнозировалась выше нормы», — заметил Тимур Аухадеев.

В пяти районах Татарстана Гидрометцентр республики зафиксировал почвенную засуху Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В пяти районах Татарстана зафиксирована почвенная засуха

В пяти районах Татарстана Гидрометцентр республики зафиксировал почвенную засуху. По прогнозу, в ближайшее время ситуация в лучшую сторону не изменится, сообщил нам начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«По данным пяти метеорологических станций, зафиксировано явление — почвенная засуха. Сначала оно было зафиксировано в Азнакаево, по данным первой декады отбора, а по данным второй декады, еще на четырех станциях — в Мензелинске, Арске, Муслюмово, Больших Кайбицах. Также на одной из станций зафиксирован суховей, но он уже не актуален», — сказал он.

Спикер пояснил, что отборы проб берутся каждые десять дней на станциях, где проводятся агрометеорологические наблюдения. Пробы почв изучаются и высушиваются. Специалисты определяют, какие запасы влаги в них находятся.

Феликс Гоголь: «С апреля в среднем по республике, а в особенности в восточных районах, отмечается дефицит осадков» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Такую процедуру мы проводим каждые десять дней. Почвенная засуха — опасное явление, которое реализуется в течение трех декад подряд, когда в пахотном слое запас влаги менее 10 мм», — добавил Феликс Гоголь.

Начальник Гидрометцентра пояснил, что в последние годы опасные агрометеорологические явления наблюдаются в республике достаточно часто. В этом году недобор влаги отмечается уже с весны.

«С апреля в среднем по республике, а в особенности в восточных районах, отмечается дефицит осадков. Он сохраняется в мае и в течение июня», — подчеркнул собеседник «Татар-информа».

На других метеостанциях критерии опасного метеоявления в пахотном слое почвы пока не достигнуты, но эксперт не исключает такую возможность, поскольку дефицит осадков сохраняется.

В июле вновь ожидается недобор осадков Фото: © «Татар-информ»

Засуха сохранится в июле

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, погода в июле в Татарстане ожидалась близкой к климатической норме. Однако, по опубликованному в предпоследний день июня скорректированному прогнозу, июль будет жарче обычного: среднемесячная температура ожидается выше нормы как минимум на 1 градус. По данным синоптиков, норма составляет 20,5 градуса по Казани и 19,9 — по республике. Кроме того, в июле вновь ожидается недобор осадков.

«Месячное количество осадков будет ниже климатической нормы (норма по Казани 63 мм, по Татарстану 56 мм)», — отмечается в сообщении Гидрометцентра.

Если вспомнить историю, то последний раз июль был достаточно холодным в Казани в 2019 году. Но в этом сезоне любителям погреться на солнышке стоит брать отпуск как раз в середине лета.

В этом сезоне любителям погреться на солнышке стоит брать отпуск в середине лета Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Попадая под действие антициклона или под влияние южных потоков, мы будем оказываться в зоне повышенных температур. Первая декада будет близкой к климатической норме, которая в Казани составляет 20 градусов тепла. В силу того, что в ближайшие дни ожидается облачность, прогнозируется малая суточная амплитуда температур, поэтому не стоит ждать низких температур ночью, они будут не ниже 17 градусов», — сообщил Аухадеев.

Спикер поделился интересным наблюдением. Несмотря на то что минувшей зимой в нашем регионе было достаточно много осадков и таяние снега должно было сформировать продуктивный запас влаги в почве, из-за ранней весны в природе произошло активное расходование этой влаги. И, как следствие, сейчас наблюдается засуха. В связи с этим в регионе постоянно выходят штормовые предупреждения, связанные с высокой пожарной опасностью в лесах.

Уже с 3 июля температуры в дневные часы будут подниматься до 25-30 градусов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана предупредил о 30-градусной жаре и грозах

По данным Гидрометцентра РТ, в последние дни Татарстан находился под влиянием гребня антициклона. Однако в ближайшие дни синоптическая ситуация и характер погоды в республике изменятся. На смену полю повышенного атмосферного давления придет западный циклон с неустойчивой погодой.

1 и 2 июля будут отмечаться кратковременные дожди и грозы с сильным ветром. Ночью температуры по республике составят 1 июля 13-18 градусов, а 2 июля – 11-16 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 22-27 градусов тепла.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 3 июля местами еще пройдут кратковременные дожди, но уже на следующий день, с ростом атмосферного давления, осадки постепенно прекратятся. Температуры в дневные часы повысятся до 25-30 градусов тепла.

В ближайшие два дня метеозависимые люди почувствуют негативные изменения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Понижение давления ощутят метеозависимые люди»

Тимур Аухадеев сообщил «Татар-информу», что к концу этой недели атмосферное давление в Казани понизится почти на 12 мм ртутного столба, а это достаточно много. В ближайшие два дня метеозависимые люди почувствуют негативные изменения, предупредил спикер КФУ.

«Сейчас на нас будет оказывать влияние циклон, и все “прелести” погоды, связанные с ним, нас тоже коснутся. Циклонический характер погоды предполагает облачность, фронты, высока вероятность осадков и усиления ветра», — добавил наш собеседник.

Метеоролог пояснил, что летние осадки носят обычно локальный характер. К примеру, если в Казани пройдут сильные дожди, то, скажем, в Елабуге может выпасть лишь несколько капель. Кроме того, напомнил он, в летнюю пору возможны различные катаклизмы: град, ветер, грозы, смерчи.

По словам Аухадеева, среднемесячная температура в августе в Казани обычно составляет 18,3 градуса, а сумма осадков — 54 мм. По предварительному прогнозу, погода в последнем летнем месяце будет близка к климатической норме.