Запуск в морозы – удар по двигателю: эксперты объяснили, как не сломать машину зимой

Арктические морозы испытывают на прочность как людей, так и автотранспорт. Как заводить машину зимой, сколько нужно ее прогревать, а при каких условиях лучше вообще отказаться от эксплуатации авто, выяснила корреспондент «Татар-информа».

Среднесуточная температура в начале недели в Казани опустилась ниже нормы на 18-19 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Таких аномальных холодов в Казани не было 36 лет»

По словам профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, экстремальные холода пришли в Татарстан благодаря арктическому вторжению. Среднесуточная температура в начале недели в Казани опустилась ниже нормы на 18-19 градусов.

«Волна холода сформировалась благодаря арктическому вторжению. В холодном воздухе сформировался антициклон – область высокого давления. Поэтому установилась сухая и солнечная погода практически на всю неделю. Сейчас в норме среднесуточная температура должна составлять -11 градусов. Аномалия холода составляет 18-19 градусов холода. Это исключительная аномалия, таких аномальных холодов в Казани не было 36 лет», – отметил профессор КФУ.

Юрий Переведенцев: «Установилась сухая и солнечная погода практически на всю неделю. Сейчас в норме среднесуточная температура должна составлять -11 градусов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным синоптиков, 10 января ночью и утром по Татарстану температуры местами опускались до -41 градуса, в дневные часы днем до -25...-30 градусов мороза. В среду, 11 января, ночью и утром температуры понизятся до -29...-34 градусов, на востоке до -38 градусов, днем ожидается -17...-22 градуса, на востоке до -25 градусов.

«Заводить машину в мороз – это дополнительный удар по ресурсу двигателя»

Многих автовладельцев волнует вопрос, можно ли в такую погоду ездить на машине. Корреспондент «Татар-информа» адресовала его региональному представителю Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамилю Хайруллину.

По мнению спикера, если машина не стоит в теплом боксе, а находится на улице, то без особой надобности выезжать на ней в холода не стоит. Это касается любых авто – как отечественных, так и иномарок, поскольку в них есть резиновые прокладки, сальники и другие детали, которые подвергаются разрушению во время морозов.

«Заводить машину в мороз – это дополнительный удар по ресурсу двигателя, аккумулятора, коробки передач. Если нет необходимости, лучше не ездить. А если очень нужно, то стоит заранее позаботиться о подготовке автомобиля. Желательно занести аккумулятор на ночь домой, чтобы он постоял в тепле, подкапотное пространство укрыть специальными автоодеялами. Причем лучше не использовать дешевые, поскольку они могут загореться. Последствия будут весьма тяжелыми», – поделился мнением Хайруллин.

Если машина не стоит в теплом боксе, а находится на улице, то без особой надобности выезжать на ней в холода не стоит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эксперт утверждает, что если машину удалось завести в мороз и хорошо прогреть, то ей можно пользоваться смело. Главное – сильно не разгоняться первые 500 метров, потому что пружины и амортизатор прогреваются не сразу.

«Холодный пуск добавит 500 километров износа к пробегу»

Нужно ли ставить автозапуск для прогрева ночью в холода? Некоторые автомобилисты прибегают к такому способу. Автомобиль можно прогревать по таймеру либо при охлаждении до определенной температуры. Хайруллин считает, что при холодах в -25...-30 градусов можно поставить прогрев на каждые три часа минут на пятнадцать-двадцать. Однако стоит иметь в виду, что на холостых оборотах аккумулятор у автомобиля не заряжается. Поэтому будет не лишним поездить на авто вечером и утром. Еще один вариант – вообще не трогать машину в морозы.

«Если вы планируете поездку, лучше занести аккумулятор домой. Он должен побыть в тепле сутки, лишь потом его можно заряжать. С холода заряжать устройство не стоит», – предупредил представитель ФАР в РТ.

Кроме этого, эксперт не рекомендует заводить простоявшую на морозе несколько дней машину автозапуском. Лучше это сделать в ручном режиме.

«Холодный пуск двигателя добавит примерно 500 километров износа к пробегу автомобиля. Моторное масло на морозе густеет, поэтому двигатель и коробка передач будут работать фактически насухую», – объяснил Хайруллин.

Рамиль Хайруллин утверждает, что если машину удалось завести в мороз и хорошо прогреть, то ей можно пользоваться смело. Главное – сильно не разгоняться первые 500 метров Фото: vk.com/ramil_far

Если машина после стояния на морозе не завелась после двух-трех попыток, лучше оставить ее в покое. Эксперт считает, что многочисленные попытки завести промерзший автомобиль могут привести к его поломкам. Причем они проявятся не сразу, а со временем.

Если машина оснащена автоматической коробкой передач, ее нельзя заводить «с толкача». А «прикуривать» автомобиль на улице Хайруллин также считает рискованным, поскольку современные машины оснащаются сложной электроникой, которая может не выдержать скачков напряжения.

«Я дома держу запасной аккумулятор, который всегда в заряженном состоянии. При необходимости могу его перекинуть», – поделился опытом собеседник «Татар-информа».

«Перед парковкой нужно проехаться в спортивном режиме»

Директор Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов напомнил, что жители северных регионов России пользуются теми же самыми автомобилями, что и татарстанцы. А это значит, что при 30 градусах мороза эксплуатировать машины можно, однако следует обратить внимание на ряд нюансов.

«Должен быть хороший аккумулятор, а масло – соответствовать сезону», – сказал эксперт.

Если вы планируете поездку, лучше занести аккумулятор домой. Он должен побыть в тепле сутки, лишь потом его можно заряжать. С холода заряжать устройство не стоит Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шатов поделился наблюдениями, что в зимнюю пору на автомобилях с бензиновыми двигателями люди обычно ездят медленно, а это неблагоприятно сказывается на двигателе.

«Режим работы мотора на малых оборотах – неблагоприятный, поскольку образуется много отложений, нагара на стенках камеры сгорания, в том числе на электродах свечей зажигания. Когда утром нужно заводить автомобиль, этот нагар не дает искре проскочить. Поэтому машина утром может не запуститься», – пояснил Шатов.

Он рекомендовал перед тем, как оставить авто на стоянке, немного проехаться в спортивном режиме – на пониженных передачах и высоких оборотах, хотя бы три-пять минут. На большинстве современных автомобилей с автоматической коробкой передач есть ручной режим переключения скоростей, который можно использовать для спортивной езды.

Спикер считает, что ставить машину на автоматический прогрев ночью в холода – личный выбор каждого водителя. Однако при ручном запуске нагрузка на двигатель будет минимальной.

«На морозе ночью автозапуск будет происходить на нейтральной передаче, поэтому дополнительную нагрузку будет создавать коробка передач с замерзшим густым маслом. А в режиме обычного запуска водитель выжимает сцепление и облегчает работу двигателя», – пояснил собеседник «Татар-информа».

Олег Шатов считает, что ставить машину на автоматический прогрев ночью в холода – личный выбор каждого водителя. Однако при ручном запуске нагрузка на двигатель будет минимальной Фото: vk.com/driverclub_kazan

«Достаточно нажать режим “драйв” и пару минут постоять с нажатой педалью тормоза, чтобы масло немного разогрелось»

Олег Шатов отметил еще одну важную деталь: масло на автомобиле с автоматической коробкой передач остается холодным при прогреве на холостом ходу.

«Пока вы травите выхлопными газами соседей во дворе, коробка не прогревается. Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и не поступает в радиатор. Чтобы она начала поступать в радиатор, нужно начать движение, тогда двигатель прогреется и охлаждающая жидкость начнет нагревать масло в автоматической коробке», – пояснил он.

По мнению спикера, в холода не стоит запускать автомобиль с брелка, поскольку даже если двигатель завелся, густое масло может выдавить уплотнитель масляного фильтра и появится течь. Сидя дома, водитель может не заметить утечки масла, в конечном результате возможна поломка двигателя.

По поводу автомобилей на «автомате» Шатов дал еще одну рекомендацию: после запуска перед началом движения нужно «погонять» коробку передач в разных режимах.

«Достаточно нажать режим “драйв” и пару минут постоять с нажатой педалью тормоза, чтобы масло немного разогрелось. После начала движения первые 15-20 минут лучше особо не газовать», – добавил он.

Напоследок спикер заметил, что японские автомобили, которые были выпущены в Стране восходящего солнца для внутреннего рынка, не рассчитаны на работу при температурах ниже -20 градусов. Поэтому необходимо адаптировать их к российским условиям.

Фото на анонсе: архив ГИБДД МВД по РТ