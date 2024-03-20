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Запуск в казанском метро системы оплаты по лицу потребует 25 млн рублей
Чтобы внедрить в метро Казани систему распознавания по лицу, потребуется около 25 млн рублей, пишет РБК Татарстан.
Напомним, запустить сервис биометрической оплаты в городском «подземелье» планируют уже во втором квартале 2024 года. С помощью устройства Face Pay пассажиры смогут платить за проезд с помощью параметров лица. Сейчас данный способ оплаты тестируют на станции метро «Козья Слобода».
В МУП «Метроэлектротранс» уточнили, что пока неизвестны источники финансирования данного проекта.
Отметим, что благодаря данному способу власти стремятся сделать метро безопаснее и защитить данные пассажиров. Как рассказали в «Метроэлектротрансе», биометрические данные каждого человека постоянны и неповторимы, поэтому идентификации по лицу – надежный способ защитить сведения о гражданине. К тому же сервис в принципе достаточно удобный и быстрый. В этом случае происходит 100% бесконтактная оплата: не нужно даже доставать смартфон или банковскую карту, уточнили на предприятии.
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